اكتشف أوروبا.. الاتحاد الأوروبى يطلق مبادرة للشباب الأوروبيين للسفر مجانا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أطلق الاتحاد الأوروبى مبادرة تتعلق بالسياحة والشباب، تحت مسمى "اكتشف اوروبا" Discover UE، بهدف تمكين الأوروبيين البالغين من العمر 18 عاما من التعرف على تراثهم الثقافى والتاريخى والبقاء على اتصال مع الناس من جميع أنحاء القارة، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الأوروبى أطلق فى المجمل حوالى 36 ألف قسيمة مجانية فى جميع أنحاء أوروبا للسفر بالقطار فى مبادرة للتعرف على أوروبا.

وأوضحت إليانا إيفانوفا، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، في بيان لها، أنه "مع توزيع 248000 قسيمة سفر، أصبح Discover EU واحدًا من أكثر برامج الاتحاد الأوروبي جاذبية للشباب، والمشاركون من جميع أنحاء أوروبا هم أصبحوا متحمسين بشكل متزايد للسفر بالقطار واستكشاف هويتهم الأوروبية وتكوين صداقات جديدة واكتساب المهارات التي ستكون مفيدة لهم في المستقبل.

يمكن لجميع الأشخاص الذين ولدوا في الفترة ما بين 1 يناير و31 ديسمبر 2005، الاستفادة من هذا البرنامج؛ يجب أن تكون مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا لفترة طويلة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى وأن تتقدم بطلب مع ما يصل إلى أربعة أصدقاء يستوفون هذه الشروط.

عادة ما يكون البرنامج مخصصاً لمن هم في سن 18 عاماً فقط، ولكن هذه المرة، سيحق أيضا للأأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 عاماً بالمشاركة، لأن الجولتين الأخيرتين قد تم تعليقهما وسط الوباء.

انطلقت المبادرة، المسماة "استكشف أوروبا "، كإجراء تحضيري بدأه البرلمان الأوروبي بين عامي 2018 و 2020، وكانت الخطة هي توفير فرص السفر والتنقل للشباب الذين يبلغون 18 عاماً، وهو سن الرشد القانوني.