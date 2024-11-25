إيران تُعلن جولة جديدة من المباحثات مع أوروبا بشأن برنامجها النووى

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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إجراء جولة جديدة من المباحثات، هذا الشهر، مع الدول الأوروبية، بشأن البرنامج النووى الإيرانى والصراع فى الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى -حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن اجتماعًا يضم مساعدى وزراء خارجية إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، سيُعقد، يوم الجمعة المقبل، لمناقشة تطورات الأوضاع فى فلسطين ولبنان والبرنامج النووى الإيرانى.



وأضاف المتحدث أن الاجتماع المرتقب من المقرر أن يناقش القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما فيها العدوان الإسرائيلى على فلسطين ولبنان وكذلك الموضوع النووي.



وتابع المتحدث الإيرانى أن هذا الاجتماع يأتى استمرارًا للمحادثات التى أنجزت مع الدول الأوروبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.