إصابة إسرائيلى إثر إطلاق لبنان 20 صاروخا على الجليل الأعلى والغربى

غزة (أ ش أ)

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلى اليوم الإثنين، أنه رصد حوالى 20 صاروخًا تم إطلاقهم من لبنان باتجاه منطقتى الجليل الأعلى والجليل الغربى فى أحدث وابل للصواريخ، ما أسفر عن إصابة إسرائيلى.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل - عن بيان الجيش - القول إنه تم اعتراض بعض الصواريخ ووجد أن بعضها سقط داخل إسرائيل.

ومن جانبها، قالت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء إنها تقدم العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا في شمال إسرائيل يعاني من جرح بشظايا في الرأس في أعقاب أحدث وابل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه نهاريا.

