أخبار 24 ساعة.. 11 يناير بد امتحان الترم الأول لطلبة النقل و18 للإعدادية

محمود طه حسين

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البابا تواضروس الثانى يستقبل قرينة رئيس كولومبيا

وزارة التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والإعدادية

وزارة التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. 11 يناير لصفوف النقل و18 للشهادة الإعدادية.. وتحظر عقد اختبارات فى أعياد الأخوة المسيحيين.. وتؤكد: 23/1 أخر موعد لتقييمات الترم لجميع التلاميذ