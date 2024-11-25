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أخبار 24 ساعة.. 11 يناير بد امتحان الترم الأول لطلبة النقل و18 للإعدادية

الإثنين، 25 نوفمبر 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. 11 يناير بد امتحان الترم الأول لطلبة النقل و18 للإعدادية وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 

 

البابا تواضروس الثانى يستقبل قرينة رئيس كولومبيا

وزارة التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والإعدادية

هيئة الأرصاد الجوية: أجواء شتوية غدًا على أغلب الأنحاء ونشاط رياح وأمطار
الأمواج تصل 5 أمتار.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة غدا بالبحر المتوسط
وزير التموين: تعزيز قدرات المخابز لتوفير رغيف الخبز المدعم بجودة عالية
جولة وزير التموين بالغربية تكشف توافر السلع بمنافذ الوزارة وطرح منتجات بسعر مخفض
جولة وزير التموين بطنطا تكشف توافر زيت الطعام لطرحه على البطاقات وبالمجمعات
وزير التموين: تحسين كفاءة تشغيل المطاحن وضمان جودة إنتاج الدقيق
وزارة التضامن ترفع درجات الاستعداد لفرق التدخل السريع لمواجهة الطقس السيئ
وزير التموين: الصوامع الإماراتية الحديثة بطنطا نقلة نوعية في حفظ الحبوب
 

وزارة التعليم تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025.. 11 يناير لصفوف النقل و18 للشهادة الإعدادية.. وتحظر عقد اختبارات فى أعياد الأخوة المسيحيين.. وتؤكد: 23/1 أخر موعد لتقييمات الترم لجميع التلاميذ

 






وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

متى يبدا امتحان الترم الأول لرابعة ابتدائى




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