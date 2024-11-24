5 علامات تظهر على جسمك أثناء الليل.. تؤكد الإصابة بالسكر

كتبت فاطمة خليل

عندما يكون لديك مستويات عالية من السكر في الدم لفترة طويلة من الزمن، فإن ذلك يؤدي إلى إتلاف أجزاء مختلفة من جسمك، ويمكن أن يساعدك اكتشاف الأعراض في مرحلة مبكرة في طلب العلاج، فى هذا التقرير نتعرف على علامات تحذيرية لمرض السكري قد تلاحظها أثناء الليل، بحسب موقع تايمز ناو.

علامات مرض السكري التي قد تلاحظها أثناء الليل

مرض السكري هو حالة مزمنة حيث يكون لديك مستويات عالية من السكر في الدم. يصاب الشخص عادة بهذه الحالة عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو لا ينتج الأنسولين على الإطلاق أو عندما لا يستجيب جسمه للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس.

هناك أنواع مختلفة من مرض السكري، وبناءً على النوع، يمكن تصنيف الحالة إلى مزمنة أو حادة. مرض السكري المزمن هو مرض السكري من النوع الأول ومرض السكري من النوع الثاني. ما قبل السكري ومرض السكري الحملي هي حالات يمكن عكسها.

عندما يكون لديك مستويات عالية من السكر في الدم لفترة طويلة من الزمن، فإنها تلحق الضرر بأجزاء مختلفة من جسمك. يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى أمراض القلب واعتلال الشبكية السكري واعتلال الكلية السكري من بين أمور أخرى. لذلك، من المهم خفض مستويات السكر في الدم.

إليك هنا العلامات الخمس لمرض السكري أثناء الليل

كانت العلامة الأولى هي "زيارات الحمام الكثيرة" أثناء الليل، وفقًا لتقرير فى دايلي اكسبريس اذا كنت تستيقظ عدة مرات في الليل للتبول، تنشأ هذه الحالة، التي تسمى التبول الليلي، عندما تعمل الكلى بجد للتخلص من السكر الزائد في الدم.

إن العرض الثاني هو "التعرق الغزير في الليل"، مع عمل الجسم بجد لإزالة السكر الزائد في الدم في الليل، يمكن أن تنخفض مستويات السكر في الدم إلى مستويات منخفضة للغاية. يُعرف هذا باسم نقص سكر الدم الليلي ويؤدي إلى التعرق وكذلك الصداع.

العلامة الثالثة هي "جفاف الحلق" أو "السعال الجاف"، خاصةً إذا كان يعطل النوم. يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى جفاف الحلق بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الجفاف الناجم عن زيادة التبول.

عدم وضوح الرؤية عند محاولة القراءة قبل الذهاب إلى الفراش" كان أحد الأعراض الأخرى لمرض السكري.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تورم العينين وسحب السوائل من الأنسجة وهذا يجعل التركيز صعبًا. يجب أن تتبدد هذه الرؤية الضبابية بمجرد عودة مستويات السكر في الدم إلى طبيعتها.

آخر علامة تحذير هي "الجوع بعد العشاء". تُعرف هذه الحالة باسم فرط الأكل السكري الذي يحدث بسبب مشاكل الأنسولين التي تعيق قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

