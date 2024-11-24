وزير بحكومة ستارمر: روسيا تستعد لشن هجمات إلكترونية ضد بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة تليجراف البريطانية، إن وزيرا فى حكومة كير ستارمر سيحذر فى مؤتمر الناتو المقرر عقده غدا الإثنين، من أن روسيا مستعدة لشن موجة من الهجمات الإلكترونية على بريطانيا، والتي يمكن أن تقطع الكهرباء عن الملايين.

وسيقول بات ماكفادن، وزير الشئون الحكومية البريطانية، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مستعد وقادر على بدء هجمات إلكترونية مزعزعة للاستقرار وموهنة للمملكة المتحدة.

وسيحذر فى ماكفادن، المشرف على سياسة الأمن القومى والتهديدات التي تواجه الدولة، فى كلمته بأن روسيا قوية بشكل استثنائى فى المجال الإلكترونى، وتريد أن تكتسب ميزة استراتيجية وتقوض الدول التي تدعم أوكرانيا.

كما سيشير إلى وجود خطر وشيط من هجوم إلكترونى روسى على البنية التحتية والشركات البريطانية، والتي يمكن أن تغلق شبكات الكهرباء وتزجه ضربة قوية للاقتصاد.

وفى كلمته التي سيلقيها أمام مؤتمر الدفاع الإلكترونى للناتو، فى لندن غدا الاثنين، سيقول الوزير أنه خلال العام الماضى، قام الجيش الروسى و"وجيشها غير الرسمي من القراصنة والمجرمين" ليس فقط بتصعيد هجماتهم، وإنما توسيع أهدافهم لتشمل عدد من أعضاء وشركاء الناتو.

وفى بريطانيا، استهدف روسيا الإعلام والاتصالات والمؤسسات الديمقراطية والسياسية والبنية التحتية للطاقة.

وسيحذر ماكفادن أيضا من أن القوة العسكرية رغم أهميتها، إلا ان الحرب الإلكترونية يمكن أن تكون مزعزعة للاستقرار وموهنة. فبهجوم إلكترونى واحد، يمكن أن تطفئ روسيا الأنوار عن الملايين من الناس. ويمكن أن تطفئ شبكات الكهرباء، وهذه هي الحرب الخفية التي تشنها روسيا فى أوكرانيا.

يأتى هذا فى ظل تصعيد مؤخرا بعدما اختبرت روسيا صاروخا باليستيا جديدا يفوق سرعة الصوت فى أوكرانيا، والذى قالت إنه يمكن أن يستخدم ضد الدول التي تسمح باستخدام أسلحتها لضرب الداخل الروسى، ومن بينها بريطانيا.