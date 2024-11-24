وزير الخارجية يلتقى ولى عهد الكويت وينقل رسالة شفهية من رئيس الجمهورية

كتب احمد جمعة

استهل بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة زيارته اليوم إلى دولة الكويت الشقيقة بلقاء ولى العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطى نقل تحيات رئيس الجمهورية إلى أمير دولة الكويت وولى عهده، ونقل السيد الوزير رسالة شفهية من الرئيس إلى أمير البلاد، أكد من خلالها عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، وكذا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى إطار الروابط العميقة بين مصر والكويت، فضلًا عن استعراض أخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وكذا توافر الإرادة السياسية لدى قيادتى البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب، مبديًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته. وأشار سيادته إلى تطلع الجانب المصرى للحفاظ على دورية انعقاد كافة الأطر المؤسسية الثنائية للارتقاء بالعلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين.

وأبدى وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، أخذًا فى الاعتبار ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، منوهًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية فى مشروعات البنية التحتية بالكويت. كما شدد على دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.