وزيرة التنمية المحلية تشارك فى انطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة.. صور

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم فى فعاليات انطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف فى عالم عربى متطور"، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر جامعة الدول العربية، وذلك بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل وعدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولى حيث يعقد الأسبوع العربى بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولى ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة.

ومن المقرر أن تتطرق جلسات هذه النسخة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة إلى أهمية إيجاد الحلول العملية التى من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ، عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة التى تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة العربية وتؤثر بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي.

ويتطلع الأسبوع العربى للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبنى مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لنقوم معًا بتمهيد الطريق لمستقبل عربى يتسم بالاستقرار والاستدامة.

وسيشهد الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مشاركة كبيرة من أصحاب المصلحة والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والشباب الفاعلين فى المجالات التنموية.



الأسبوع العربى للتنمية المستدامة



جانب من مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى انطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة



على هامش انطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة



مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى الأسبوع العربى للتنمية المستدامة



مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى انطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة