مظاهرات حاشدة فى فرنسا وإيطاليا احتجاجا على العنف ضد المرأة.. فيديو

فاطمة شوقى

تظاهر آلاف الأشخاص في فرنسا و إيطاليا، احتجاجا على العنف ضد المرأة، قبل يومين من اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفقا لصحيفة لابانجودريا الإسبانية.

وكان المتظاهرون يحتجون على كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء كانت جنسية أو جسدية أو نفسية أو اقتصادية، وقد حددت الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر باعتباره اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.



والهدف من ذلك هو رفع مستوى الوعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة وحقيقة أن حجم المشكلة وطبيعتها غالبًا ما تكون مخفية، وتظاهر النشطاء عاريا جزئيا في روما، وارتدوا الأقنعة.

وفي فرنسا، تم التخطيط لمظاهرات في عشرات المدن مثل باريس ومرسيليا وليل، وبحسب ما ورد دعت أكثر من 400 منظمة إلى تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد وسط الاضطرابات العامة التي سببتها محاكمة الاغتصاب الجماعي في بيليكوت.

ولا يزال العنف ضد النساء والفتيات أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وانتشارًا في العالم، وفقًا للأمم المتحدة، في جميع أنحاء العالم، تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها، بالنسبة لما لا يقل عن 51100 امرأة فى عام 2023، انتهت دورة العنف الجنسى بقتلهن على يد شركائهن أو أفراد أسرهن، وهذا يعني أن امرأة قُتلت كل عشر دقائق طوال العام الماضي.