محافظة القاهرة تنشر سيارات لشفط مياه الأمطار بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية وسقوط الأمطار ، مشيرا إلى أنه تم نشر سيارات لشفط مياه الأمطار بمطالع ومنازل الكبارى فى أحياء القاهرة المختلفة .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية .

وأضاف أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة، لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار .