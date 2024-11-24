ليتوانيا تقدم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية تسليم دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة - في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" - أنها تواصل دعمها الثابت لأوكرانيا، وتم تسليم مولدات وقطع غيار M113 وأسلحة وذخيرة هذا الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأكدت الوزارة أن تضامن ليتوانيا مع أوكرانيا لا يزال راسخاً قائلة "مهما كلف الأمر كي تنتصر أوكرانيا ، التضامن لا يزال راسخاً".



وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، بعد توقيع مذكرة تفاهم في فيلنيوس مع نظيره الليتواني لوريناس كاستشيوناس، أن ليتوانيا ستمول إنتاج أسلحة أوكرانية بعيدة المدى بموجب اتفاق طويل الأجل، وقد أُقرت بالفعل الدفعة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو.