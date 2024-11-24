شركة طيران فنلدنية: إلغاء 300 رحلة يومي 9 و13 ديسمبر إثر إضراب الطيارين

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أكدت شركة الطيران الفنلندية "Finnair" إلغاء 30 رحلة يومي 9 و13 ديسمبر المقبل؛ بسبب إضراب للطيارين بعد تعثر المفاوضات معهم.



وأوضحت الشركة - في بيان، وفقًا لمنصة (فولكس بلاتس) - تأثر حوالي 33 ألف مسافر بسبب انقطاع الخدمة، منوهة بأنه سيتم إلغاء الرحلات الجوية بين العاصمة الفنلندية "هلسنكي" ومدن (ميونيخ، وهامبورج، وفرانكفورت، وبرلين، وفيينا، وزيورخ وجنيف).



وأضافت أنه سيتم إبلاغ العملاء المتأثرين بالانقطاعات وتقديم بديل لهم، لافتة إلى أنه نظرًا للعدد الكبير من المتأثرين، لن يكون هناك خيار يقترب من خطة السفر الأصلية وفي هذه الحالة يمكن للمسافرين طلب استرداد سعر التذكرة.



وكانت المفاوضات قد استمرت لمدة 3 أشهر بين اتحاد الطيارين الفنلنديين ومنظمة أصحاب العمل بشأن ظروف العمل، ولكن اتحاد الطيارين قد أوضح، في وقت سابق، أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، معلنًا توقف جزئي للعمل في 9 و13 ديسمبر المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.