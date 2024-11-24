روسيا: التعاون العسكري مع نيودلهي يسهم في إعادة تجهيز القوات الهندية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو،أن تعاون الهند العسكري التقني مع روسيا سيكون له دور مهم في تحديث وإعادة تجهيز القوات المسلحة الهندية.



وقال رودينكو - في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية - "بشكل عام الهند هي شريكنا الموثوق الذي أثبت جدارته على مر الزمن، ونحن نقدر صداقتنا ونسعى إلى تعزيزها في المستقبل".



وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "التعاون العسكري التقني بين روسيا والهند له تاريخ طويل، ويقوم على أساس الثقة المتبادلة العميقة ولا يخضع لاعتبارات السياسة الخارجية،وتعتبره القيادة الهندية عاملاً مهماً في ضمان المستوى المطلوب من الاستعداد القتالي لقواتها المسلحة وحل المشاكلات المتعلقة بالتحديث وإعادة التجهيز".



وشدد رودينكو على أن موسكو تفي بصرامة بالتزاماتها التعاقدية بشأن توريد أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية المضادة للطائرات إلى الهند.



وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن جميع القضايا التي تنشأ يتم حلها بالتعاون الوثيق مع الجانب الهندي، وقال "إن التعاون الثنائي بين موسكو ونيودلهي ومن بينه الإنتاج المشترك للأسلحة الحديثة يتطور لصالح الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره، وأن هذا التعاون لم يوجه أبداً ضد دول أخرى".