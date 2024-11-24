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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة مهمة

الأحد، 24 نوفمبر 2024 02:09 م
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة مهمة رئيس حزب الإصلاح والنهضة
كتب محمد شعلان

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علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا، إنها خطوة مهمة جدا وتؤكد أن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت منذ فترة.

وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: "هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا، على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

وتابع: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي، فإنهم مرحبون بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».







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