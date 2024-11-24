حزب الله: قصفنا قاعدة بيريا التابعة لقيادة المنطقة الشمالية برشقة صاروخية

كتب محمد عبد العظيم

قال حزب الله: قصفنا قاعدة بيريا للدفاع الجوي والصاروخي التابعة لقيادة المنطقة الشمالية برشقة صاروخية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأفاد إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في شتولا وشوميرا وإيفين مناحم بالجليل الغربي.