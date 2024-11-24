اليوم السابع
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"ثمن طريق الملكوت" فى عظة الأحد على قناة ON

الأحد، 24 نوفمبر 2024 04:28 م
"ثمن طريق الملكوت" فى عظة الأحد على قناة ON القس يعقوب جرجس
كتب: محمد الأحمدى

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أُذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس يعقوب جرجس كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة 15مايو، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "ثمن التبعية" في إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر.

وأشار  إلى أن ميلاد السيد المسيح في القلب يجعلنا نحتمل صليب الأتعاب والتجارب، ويجعلنا نحسب حساب النفقة لتحديد الهدف في الحياة وهو السعي إلى الأبدية.

ويتبادل آباء الكنيسة تقديم عظة الأحد على القناة منذ انطلاقها.

 







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