بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا اليوم /الأحد/، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية.



جاء ذلك في بيان للرئاسة الروسية "الكرملين" أورده موقع (روسيا اليوم)، ويأتي ذلك استمرارًا للمحادثات بمدينة قازان الروسية في 23 أكتوبر الماضي.



كما بحث الرئيسان بشكل مفصل القضايا الحيوية الثنائية مع التركيز على تحسين فعالية التعاون التجاري والاقتصادي، كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين ضرورة استمرار الاتصالات على مستوى الجهات المعنية في البلدين.



من جانبه..أكد الرئيس التركي - وفقًا للرئاسة التركية عبر منصة "إكس" - تمسك البلدين بتعزيز التعاون بمختلف المجالات لاسيما على صعيد التبادل التجاري، مشيرا إلى مواصلة تركيا جهودها لإزالة التوتر في المنطقة، واستمرار إسهامها في عمليات السلام.