بروتوكول تعاون مع 11 شركة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يسلمان عقود عمل لذوي الهمم

كتبت آية دعبس

قام وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد بجولة في مدينة العاشر من رمضان، كان في استقباله محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، وقيادات المحافظة ومديرية العمل، وأصحاب أعمال، وأشرف الدوكار رئيس الاتحاد المحلي لمحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان .

بدأ الوزير جولته بحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة للبلاستيك بالعاشر من رمضان ،والذي جرى خلاله تسليم، 169 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان ،في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، كما شهد الوزير والمحافظ ،توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص ،في مجالات التدريب المهني، لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة.

وخلال فعاليات تسليم عقود العمل لذوي الهمم ،وتوقيع بروتوكولات التعاون ،تحدث وزير العمل عن أهمية هذه المدينة الصناعية والاستثمارية الكبيرة ،التي يعمل فيها مئات الآلاف من العمال ،وتضم الآلاف من الشركات والمصانع ،مشيرا إلى حرص القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،على تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال والتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ،وازالة كافة العقبات التي تواجهه ،من أجل زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ،ودعم الصناعة الوطنية .



أثناء الجولة

واستعرض الوزير جهود وزارة العمل خلال هذه الفترة في تطوير منظومة التدريب المهني ،وتوفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ودعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية من أجل بيئة عمل صحية لصالح العامل وصاحب العمل.

وأكد الوزير استمرار الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "...كما تحدث وكيل مديرية العمل بمحافظة الشرقية أحمد عبدالهادي عن جهود المديرية، وتعاونها مع المحافظة من أجل توفي فرص العمل ،وتحقيق بيئة عمل لائقة داخل كافة مواقع العمل والإنتاج.