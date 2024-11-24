اليوم السابع
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الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انتشار سيارات الشفط بجميع المحاور لسحب مياه اﻷمطار

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:38 ص
انتشار سيارات الشفط بجميع المحاور لسحب مياه اﻷمطار سيارات شفط المياه - ارشيفية

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انتشرت صباح اليوم، الأحد، سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع ومنازل الكبارى بمحافظتي القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت غرفة النجدة، بلاغات من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة والجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط، وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

وتساقطت أمطار صباح اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء بالطرق السريعة أو الداخلية.







سقوط امطار

القاهرة و الجيزة

تراكمات مياه الامطار

مطالع و منازل الكبارى

شركة الصرف الصحى




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