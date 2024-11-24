المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد مصطفى الفقى الـ80

كتب: محمد الأحمدى

ينظم صالون المركز الثقافى الأرثوذكسى ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد الدكتور مصطفى الفقى بعد مرور 80 عاما.

وتقام الندوة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وذكر صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى، أن الندوة تأتى تقديرًا لمسيرته المضيئة في خدمة الوطن والدبلوماسية.

وتقام الندوة اليوم فى الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية.