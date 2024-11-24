اليوم السابع
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المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد مصطفى الفقى الـ80

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:47 ص
المركز الثقافى الأرثوذكسى ينظم ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد مصطفى الفقى الـ80 الدكتور مصطفى الفقى
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم صالون المركز الثقافى الأرثوذكسى ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد الدكتور مصطفى الفقى بعد مرور 80 عاما.

وتقام الندوة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية أنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

وذكر صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسى،  أن الندوة تأتى تقديرًا لمسيرته المضيئة في خدمة الوطن والدبلوماسية.

وتقام الندوة اليوم فى الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بالأنبا رويس بالعباسية. 

ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد الدكتور مصطفى الفقى
ندوة للاحتفاء بعيد ميلاد الدكتور مصطفى الفقى

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مسرح الانبا رويس

المركز الثقافى القبطى



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