اللجنة العسكرية للناتو تجري زيارة لمقر القوى المتحالفة بأوروبا

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أجرت اللجنة العسكرية لحلف شمال الاطلسي "الناتو" زيارة لمقر القيادة العليا للقوى المتحالفة في أوروبا، في مدينة "مونس" في بلجيكا؛ للوقوف على جاهزية التخطيط الدفاعي الجماعي والتغييرات الجارية في قيادة "الناتو".



واستقبل اللجنة العسكرية - لدى وصولها - قائد الحلفاء لدى "القيادة العليا للقوى المتحالفة في أوروبا" الجنرال كريستوفر جي كافولي، الذي أعرب عن تقديره لدعم اللجنة العسكرية المستمر، لافتاً إلى أهمية أن تكون خطط "الناتو" متشابكة وداعمة بشكل متزايد.



وتناولت الزيارة - وفق بيان الناتو - الآثار الاستراتيجية لمفهوم الدفاع والردع في منطقة اليورو الأطلسية حيث تعمل هذه الاستراتيجية، على تحسين قدرة "الناتو" على الدفاع الجماعي والردع ضد تهديدي روسيا والجماعات الإرهابية.



من جانبه، قال الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف "الناتو": "علينا أن نستعد لحقيقة أن الصراع يمكن أن يظهر في أي وقت".