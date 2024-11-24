الرئيس الأوكراني يبحث مع وزير خارجية التشيك قضايا الدعم الدفاعي

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بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، في كييف مسائل الدعم الدفاعي.



وأكد زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن أوكرانيا وجمهورية التشيك تربطهما علاقات جيدة على مستوى القادة وعلاقات قوية بين بلديهما، لافتاً إلى أن "هناك العديد من المبادرات من جانبكم لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك المبادرة المتعلقة بالمدفعية، ونحن ممتنون لكل شيء".



وأوضحت "يوكراين فورم" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء المساعدة الدفاعية، والتقدم المحرز في مبادرة توريد قذائف المدفعية.