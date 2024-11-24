اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكراني يبحث مع وزير خارجية التشيك قضايا الدعم الدفاعي

الأحد، 24 نوفمبر 2024 08:00 ص
الرئيس الأوكراني يبحث مع وزير خارجية التشيك قضايا الدعم الدفاعي زيلينسكى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، في كييف مسائل الدعم الدفاعي.


وأكد زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن أوكرانيا وجمهورية التشيك تربطهما علاقات جيدة على مستوى القادة وعلاقات قوية بين بلديهما، لافتاً إلى أن "هناك العديد من المبادرات من جانبكم لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك المبادرة المتعلقة بالمدفعية، ونحن ممتنون لكل شيء".


وأوضحت "يوكراين فورم" أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء المساعدة الدفاعية، والتقدم المحرز في مبادرة توريد قذائف المدفعية.







أوكرانيا

الرئيس الاوكرانى

التشيك

اخبار العالم

زيلينسكى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة