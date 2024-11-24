الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التعليم.. تتيح إنشاء الحساب الموحد للطلاب

كتب ـ محمود طه حسين

يبحث أولياء الأمور عن أيقونة الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم، حيث تشمل الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخدمات الهامة لولى الأمر أبرزها إنشاء الحساب الموحد للدخول وتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بالإضافة إلى التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى والذى تم إعلانه مع انطلاق العام الدراسى الجارى وخدمات الدفع الإلكترونى للرسوم التى يقوم الطالب بسدادها، ويمكن لولى الأمر والطلاب الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى:-

https://moe.gov.eg/#

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.

https://moe-register.emis.gov.eg/

يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.