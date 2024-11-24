اليوم السابع
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الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التعليم.. تتيح إنشاء الحساب الموحد للطلاب

الأحد، 24 نوفمبر 2024 06:00 ص
الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التعليم.. تتيح إنشاء الحساب الموحد للطلاب وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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يبحث أولياء الأمور عن أيقونة الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم، حيث تشمل الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم مجموعة من الخدمات الهامة لولى الأمر أبرزها إنشاء الحساب الموحد للدخول وتسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بالإضافة إلى التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى والذى تم إعلانه مع انطلاق العام الدراسى الجارى وخدمات الدفع الإلكترونى للرسوم التى يقوم الطالب بسدادها، ويمكن لولى الأمر والطلاب الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى:-

https://moe.gov.eg/#

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتسجل وملء البيانات الخاصة بالتقديم للاختبارات.
https://moe-register.emis.gov.eg/

يسدد الطالب مبلغ 158 جنيها رسوم امتحانات ومستلزمات وفق ما ورد بالقرار المنظم المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2025، ويتم سداد رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية فى مكاتب البريد أو خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أرسلت المديريات التعليمية، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن قواعد ونظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مشيرا إلي أنه يعقد الامتحان من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.







امتحانات نصف العام

موعد امتحانات نصف السنة 2024

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي

نماذج امتحانات الصف الثاني الاعدادي pdf

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية

امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي

امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات

جدول امتحانات نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر

امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات شهر نوفمبر

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2024

موعد امتحانات نصف العام

موعد امتحانات شهر نوفمبر 2024

امتحانات شهر نوفمبر للصف الاول الاعدادي



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