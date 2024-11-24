اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:35 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:19 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية.. اعرف التفاصيل وزارة الداخلية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.الجريدة الرسمية 2

الجريدة الرسمية 

 

الجريدة الرسمية 1
الجريدة الرسمية 

 







الجريدة الرسمية

رد الجنسية

الدستور

أخبار وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

الأمن العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة