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التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ

الأحد، 24 نوفمبر 2024 10:37 ص
التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ سيارات شفط مياه الأمطار
كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

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وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، وذلك فى إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وطالبت الدكتورة منال عوض من المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار فى بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، للتدخل السريع لمواجهة أى طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء فى هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة ، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار فى حالة الطقس.
 







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