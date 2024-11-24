البيئة لـ"لجنة الطاقة بالنواب": دخول 180 أتوبيسا كهربائيا الخدمة قريبا

كتبت نورا فخرى

كشفت المهندسة ريم عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء والحماية من الضوضاء من وزارة البيئة، أن هناك مشروعا ممولا من قرض من البنك الدولي لتحسين جودة نوعيه الهواء والحماية من الضوضاء، وأن المكون الثالث منه يتضمن توفير عدد 180 أتوبيس نقل عام كهربائي، وإنه حاليا يتم طرح مناقصة لشراء هذه الأتوبيسات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، الأسبوع الماضي، ملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها.

وشهد الاجتماع الموسع، حضور ممثلي وزارات الكهرباء والصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار والبيئة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة، ومن المتوقع أن تواصل اللجنة البرلمانيه مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.