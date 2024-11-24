إيطاليا تعلن إعادة 25 مهاجرا غير شرعي لبلدانهم وضبط شخص بتهمة الاتجار بالبشر

فاطمة شوقى

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه جرى ترحيل 25 مهاجرا غير شرعي من إيطاليا إلى بلدانهم، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية، أنه جرى إعادة الأشخاص إلى بلدانهم عبر طائرة مستأجرة.

في سياق متصل، ألقت السلطات الأمنية الإيطالية، أثناء عمليات التفتيش على طول الحدود مع سلوفينيا، القبض على شخص، بتهمة تنظيم الاتجار بالبشر وتسهيل دخول 6 أجانب غير نظاميين، من بينهم قاصران إلى الأراضي الإيطالية.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد كشفت عن زيادة عمليات الإعادة إلى الوطن منذ بداية العام الحالي بنسبة 16.5%، مقارنة بعام 2023.

وأشار وزير الداخلية الإيطالى إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية بين بداية العام و4 نوفمبر الجاري قد وصل إلى 55892 مهاجراً بانخفاض يصل إلى 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وانخفاض بنسبة 36% عن عام 2022.

وفى إسبانيا، قالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايث للصحفيين إن قواعد جديدة للهجرة في البلاد ستسمح بتسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وسط سعي إسبانيا لزيادة القوة العاملة بها.

وأردفت سايث: "على إسبانيا الاختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة.



