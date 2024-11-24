اليوم السابع
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إطلاق نار بمحيط السفارة الإسرائيلية بعمان والسلطات تغلق الطرق المؤدية لها

الأحد، 24 نوفمبر 2024 03:42 ص
إطلاق نار بمحيط السفارة الإسرائيلية بعمان والسلطات تغلق الطرق المؤدية لها الشرطة الأردنية
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام، بأن الأمن الأردني أغلق كل الطرق المؤدية إلى مقر السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان، بعد إطلاق نار بمحيطها. وقالت إن طائرات مسيّرة تحلق في محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان. 


وتداولت وسائل إعلام أردنية اللقطات الأولى للتواجد الأمني المكثف أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، والذي جاء بعد سماع أعيرة نارية.

وقالت الوكالة: "يشهد محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، تواجدا كثيفا لأجهزة الأمن العام"، مشيرةً إلى أن ذلك "جاء  بعد سماع صوت إطلاق عيارات نارية في محيط السفارة".

وأضافت الوكالة، نقلاً عن شهود عيان أن " صوت إطلاق نار سمع في المنطقة، تلاه توافد مركبات الأجهزة الأمنية. وطلبت الأجهزة الأمنية من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، ويجري البحث في منازل مجاورة عن فارين".







الاردن

اطلاق نار فى الاردن

السفارة الاسرائيلية فى الأردن




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