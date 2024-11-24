اليوم السابع
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إذاعة جيش الاحتلال: صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ الصباح

الأحد، 24 نوفمبر 2024 07:25 م
إذاعة جيش الاحتلال: صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ الصباح إسرائيل
كتب محمد شرقاوى

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كشفت إذاعة جيش الاحتلال بأن صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ ساعات الصباح، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

أعرب نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن أمله في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقال إنه لم يكن يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تتردد أنباء عن اتفاق محتمل إبرامه خلال أيام بين لبنان وإسرائيل يضمن وقفا لإطلاق للنار مدة 60 يومًا، ووفق هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن، مسودة الاتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوما.
 







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