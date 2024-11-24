أمين الفتوى: لا توجد درجة قرابة بين الزوجين لأن الشرع يعتبرهما شخصا واحدا

كتب الأمير نصرى

أجاب الدكتور على الفخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما هي درجة القرابة بين الزوج والزوجة؟ وما نصيب الزوج والزوجة في الميراث إذا مات أحدهما؟!

وقال على فخر، خلال استضافته ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس الفضائية، لا توجد درجة قرابة ما بين الزوج والزوجة، لأن الشرع الشريف والقانون المصرى يعتبر أن الزوجين شخص واحد.

وأوضح على فخر أن الشرع الشريف يرتب أحكام شرعية على الزواج غير قيام علاقة زوجية بين الزوجين، كما يرتب عليها أن درجة قرابة الزوجة لأهل الزوج هى درجة قرابة الزوج لأهله، ودرجة قرابة الزوج لأهل الزوجة هى نفس درجة قرابة الزوجة لأهلها.

ولفت على فخر إلى أن أم الزوجة محرمة على الزوج وأبو الزوج محرمة على الزوجة، لأن الحمى أصبح بمثابة الأب، وهذه العلاقة الزوجية كلها قائمة على كلمة واحدة.

أما عن أحكام ميراث الزوجين نجد أن الزوجين لا يُحجبان حب حرمان، أى يورث كلا منهما، وميراث الزوج إما النصف أو الربع، والزوجة الربع أو الثمن.

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