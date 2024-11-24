أخبار مصر.. التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجيه وزارة التنمية المحلية، للمحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التى تتعرض لها بعض المحافظات، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يعمل على نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



مصدر بـ"جهاز الاتصالات" ينفي صحة أسعار كروت الشحن المتداولة على مواقع التواصل

صرّح مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية، موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا. التنمية المحلية توجه المحافظات بنشر فرق التدخل السريع تحسبا للطقس السيئ وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة والتنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التى شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، وذلك فى إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار فى حالة الطقس خلال الأسبوع الجارى على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

وزارة التضامن ترفع درجات الاستعداد لفرق التدخل السريع لمواجهة الطقس السيئ

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات.

الأمطار مستمرة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع