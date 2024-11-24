أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تخصيص 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

مديريات التعليم تعلن انطلاق تقييم شهر نوفمبر لصفوف النقل الأسبوع الجارى

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ.. الأمواج تصل لـ6 أمتار

وزارة التضامن: تخصيص 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية

تشغيل قطار مكيف فرنساوى مطور بين القاهرة نجع حمادى والعكس بداية من الغد

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتدوا الملابس الشتوية

خبير: إنفاق 11 مليار جنيه لتطوير مساجد آل البيت واسترداد 30 ألف قطعة أثرية

مواعيد رحلات قطار الشباب من القاهرة لأسوان.. إنفوجراف

المديريات تنتهى من استعدادات امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل