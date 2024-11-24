أخبار × 24 ساعة.. التضامن: تخصيص 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مديريات التعليم تعلن انطلاق تقييم شهر نوفمبر لصفوف النقل الأسبوع الجارى
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه الشواطئ.. الأمواج تصل لـ6 أمتار
وزارة التضامن: تخصيص 41 مليار جنيه سنويا للأسر الأولى بالرعاية
تشغيل قطار مكيف فرنساوى مطور بين القاهرة نجع حمادى والعكس بداية من الغد
أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد: ارتدوا الملابس الشتوية
خبير: إنفاق 11 مليار جنيه لتطوير مساجد آل البيت واسترداد 30 ألف قطعة أثرية
مواعيد رحلات قطار الشباب من القاهرة لأسوان.. إنفوجراف
المديريات تنتهى من استعدادات امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل
طب القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبى الأول بمشاركة نخبة من الخبراء
رياح وأمطار متوقعة.. حالة الطقس على كل الأنحاء حتى الخميس المقبل
جامعة القاهرة تنظم محاضرة حول خطورة إدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.. حالات بطلان بطاقة الاقتراع والتصويت
تعليم الجيزة تعلن الجداول المعدلة لامتحانات نوفمبر 2024.. تنطلق 1 ديسمبر
غدا طقس بارد وفرص سقوط أمطار ورياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 22 والصغرى 15
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة
هيئة الدواء: نستهدف توطين الصناعات الدوائية الحيوية لتعزيز الخدمات الصحية
وزارة التضامن تستعرض خطة العمل وتنفيذ المبادرات خلال الفترة المقبلة
وزير التموين يشدد على توفير بيئة محفزة لتسهيل التجارة الداخلية لدعم أمن الغذاء
التموين: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
التنمية المحلية: انتهاء التخطيط التشاركى ببرنامج تنمية الصعيد فى 4 محافظات
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