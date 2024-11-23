7 ديسمبر الحكم على الفنان عمرو دياب بتهمة التعدى على الشاب سعد أسامة

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنح التجمع، حجز الحكم على الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، لجلسة 7 ديسمبر.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.