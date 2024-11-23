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2 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات 4 يناير

السبت، 23 نوفمبر 2024 04:30 ص
2 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات 4 يناير وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 2 يناير موعدا لانتهاء الدراسى بالفصل الدراسى الأول، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

وبدأ العام الجامعى 2024/ 2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا.

وعلى جانب آخر، بدأت كليات الجامعات الحكومية فى تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم "2025/2024، إذ انتهت الكليات من وضع جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب على مواقع الكليات وكذلك البدء فى إتاحة أرقام الجلوس للطلاب وأماكن انعقاد الاختبارات.







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موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول بالجامعات




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