2 يناير انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات 4 يناير

محمد صبحى

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بالجامعات والمعاهد 2 يناير موعدا لانتهاء الدراسى بالفصل الدراسى الأول، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم السبت 4 يناير المقبل، وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025.

وبدأ العام الجامعى 2024/ 2025 يوم السبت 28 سبتمبر 2024، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول 14 أسبوعا.

وعلى جانب آخر، بدأت كليات الجامعات الحكومية فى تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول " الميد تيرم "2025/2024، إذ انتهت الكليات من وضع جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب على مواقع الكليات وكذلك البدء فى إتاحة أرقام الجلوس للطلاب وأماكن انعقاد الاختبارات.