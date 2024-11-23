اليوم السابع
Ads
الأحد، 24 نوفمبر 2024 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت في زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:39 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت في زيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين بدر عبد العاطى
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، إلى دولة الكويت الشقيقة، فى زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي التباحث مع كبار المسئولين الكويتيين بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، ودفع أوجه التعاون الثنائي، وتبادل الرؤى حيال مختلف التحديات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. ومن المقرر أن يلتقي السيد وزير الخارجية بعدد من أعضاء الجالية المصرية، وبعض المستثمرين الكويتيين.







بدر عبد العاطى

مصر

الخارجية المصرية

الكويت




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة