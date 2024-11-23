اليوم السابع
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وزير الخارجية مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر وبوليفيا: نتطلع إلى المزيد

السبت، 23 نوفمبر 2024 05:42 م
وزير الخارجية مشيدا بالعلاقات المتميزة بين مصر وبوليفيا: نتطلع إلى المزيد وزير الخارجية
كتب محمد شرقاوى

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أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالعلاقات المتميزة بين مصر وبوليفيا، مضيفا: ونتطلع إلى مزيد من الدعم والتطوير، مشيرا أن المشاورات تطرقت للعلاقات الثنائية وتطويرها مع الاحتفاء بمرور 64 عاما على العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم البحث مع وزيرة خارجية بوليفيا العلاقات الاستثمارية والاقتصادية وخاصة ملف الأدوية والأغذية، مضيفا أننا تناولنا دعم مصر لمساعي بوليفيا للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. 

وتابع وزير الخارجية أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.







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