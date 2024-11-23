مواعيد رحلات قطار الشباب من القاهرة لأسوان.. إنفوجراف

رحلات قطار الشباب يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعياً فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.



وأكدت هيئة السكة الحديد أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه، على أن يقوم القطار من القاهرة إلى أسوان مساء كل يوم جمعه الساعة الخامسة مساءً والعودة من أسوان إلى القاهرة كل يوم خميس الخميس الساعة الثامنة مساءً أسبوعيًا ويقف بمحطات (صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) فى الذهاب والعكس فى العودة.