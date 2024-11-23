اليوم السابع
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مواعيد رحلات قطار الشباب من القاهرة لأسوان.. إنفوجراف

السبت، 23 نوفمبر 2024 09:15 م
مواعيد رحلات قطار الشباب من القاهرة لأسوان.. إنفوجراف رحلات قطار الشباب
كتب سيد الخلفاوى

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شغلت هيئة السكة الحديد رحلات قطار الشباب، وذلك ضمن برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة .

رحلات قطار الشباب يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعياً فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.
     
وأكدت هيئة السكة الحديد أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه، على أن يقوم القطار من القاهرة إلى أسوان مساء كل يوم جمعه الساعة الخامسة مساءً والعودة من أسوان إلى القاهرة كل يوم خميس الخميس الساعة الثامنة مساءً أسبوعيًا ويقف بمحطات (صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) فى الذهاب والعكس فى العودة.

 
رحلات قطار الشباب
رحلات قطار الشباب

 







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رحلات قطار الشباب



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