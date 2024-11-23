مصرع 3 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين مصرع 3 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

