اليوم السابع
Ads
السبت، 23 نوفمبر 2024 04:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع 3 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:59 م
مصرع 3 وإصابة 15 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى حادث تصادم
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط بعد الطريق الإقليمي، ووجود جثث ومصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين مصرع 3 مواطنين، وإصابة 15 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي الفيوم العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 







حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة