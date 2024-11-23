اليوم السابع
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مصرع طفل فى حادث تصادم بالشرقية

السبت، 23 نوفمبر 2024 10:27 ص
مصرع طفل فى حادث تصادم بالشرقية سيارة إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى طفل مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث اصطدام دراجة نارية أمام عرب الروضة بمدينة الصالحية نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الصالحية المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عبد الرحمن.ص" 5 أعوام، جثة هامدة، وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر اصطدام دراجة نارية به أمام عرب الروض بالصالحية الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بالصالحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.
 







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مصرع طفل

الشرقية




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