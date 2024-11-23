محافظ الجيزة يلتقى عددًا من طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

كتبت - مرام محمد

التقى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، 41 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة بقسم العمارة بـ كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، لمناقشة مشروع التخرج المقدم منهم بشأن "تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات المحلية التابعة له" من خلال دراسة الوضع الراهن والرؤية المستقبلية المقترحة المقدمة منهم.

واستمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال اللقاء للدراسة الأكاديمية المقدمة من الطلاب، التي رصدت الوضع الراهن لمركز ومدينة البدرشين ووضع رؤية مستقبلية لكون مدينة البدرشين تتمتع بوجود عدد من المزارات والمناطق الأثرية التي تميزها عن غيرها وبها العديد من القري المنتجة التي يعمل قاطنيها بالحرف اليدوية والتراثية.

وناقش المهندس عادل النجار، مع الحاضرين عناصر الدراسة التي تم إعدادها والتي تهدف إلى تنشيط السياحة وكيفية الاستغلال الأمثل للمحاصيل الزراعية الموجودة بها بهدف زيادة انتاجيتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها بأقل التكاليف والارتقاء بمجالات الصناعات الحرفية اليدوية الموجودة التي تسهم في إحداث تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل إلي جانب تعزيز مجالات الصناعة وخاصة مع وجود عدد من المحاجر بها التي تخدم الصناعات المختلفة.

وأعرب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن سعادته البالغة بحضوره اللقاء، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها لاتدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم لإكمال الدراسة.

من جانبهم، أعرب أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن سعادتهم لترحيب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بفكرة المشروع والرؤية المستقبلية المقترحة بشأن تنمية وتطوير مركز ومدينة البدرشين والوحدات التابعة لها.

جاء ذلك بحضور محمد نور السكرتير العام، ومحمود زين رئيس مدينة البدرشين، ولفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس "الدكتور هشام سعودي أستاذ العمارة والتخطيط بكلية الفنون الجميلة جامعة الأسكندرية ونقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتورة هبة أبو الفضل رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد الزيات، والدكتور خالد صلاح بقسم العمارة، والمهندسة دينا سعيد، والمهندس مصطفى إبراهيم، والمهندسة دنيا نبيل، ودنيا يسري مدرسين مساعدين بقسم العمارة والطلاب المشاركين بالمشروع.