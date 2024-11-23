اليوم السابع
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غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس

السبت، 23 نوفمبر 2024 02:00 ص
غدًا.. تشغيل خدمة قطارات جديدة بين القاهرة ونجع حمادى والعكس قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الأحد، خدمة جديدة بالوجه القبلى بعربات مكيفة فرنساوى مطور بين القاهرة / نجع حمادى والعكس، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.

وتقرر اعتبارًا من غدا يوم الأحد، تشغيل قطار 992 القاهرة / نجع حمادى بتركيب 10 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة الساعة 00 : 15 ويصل محطة نجع حمادى الساعة 23:15.

واعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 25/ 11/ 2024 تشغيل قطار 993 سوهاج / القاهرة على أن يقوم من محطة نجع حمادى الساعة 02:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:20 بنفس التركيب الوارد به قطار 992 لمحطة نجع حمادى طبقًا للجداول المرفقة.


ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية (187 / 143 / 162 /707 ) طبقًا للجداول المرفقة.

 

 

قطار 143
قطار 143

 

قطار 162
قطار 162

 

قطار 187
قطار 187

 

قطار 707
قطار 707

 

قطار 992
قطار 992

 

قطار 993
قطار 993

 







السكة الحديد

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نجع حمادي

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