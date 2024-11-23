اليوم السابع
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ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء

السبت، 23 نوفمبر 2024 11:22 ص
ضبط 17 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء مخزن دقيق- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (17) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
 







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دقيق مدعم

الداخلية

حوادث




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