ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه قام بالإستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.