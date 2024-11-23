ستارمر يبحث مع أمين عام الناتو التطورات الراهنة والتحديات الأمنية العالمية

وكالات

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الجمعة، خلال اتصال هاتفي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، مجموعة من القضايا العالمية الملحة؛ ومن بينها تطورات الأوضاع في أوكرانية ونشر القوات الكورية الشمالية في روسيا مؤخرًا.

وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان، الجمعة، أن المحادثة الهاتفية تناولت الوضع في أوكرانيا، حيث شدد الطرفان على أهمية وضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن قبل حلول فصل الشتاء.

كما ناقشا نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا مؤخرًا، وأكدا أن هذا التطور يبرز أهمية الترابط بين الأمن في منطقتي أوروبا الأطلسية والهندوباسيفيك.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ضرورة تعزيز دعم جميع دول (الناتو) للدفاع الجماعي، مشيرًا إلى التقدم الذي أحرزته حكومته في مراجعة الدفاع الاستراتيجية.

وقال إن الحكومة ستعلن خطتها للوصول إلى هدف إنفاق دفاعي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربيع المقبل. وبحسب بيان الحكومة البريطانية، اتفق الطرفان على البقاء على تواصل وثيق.