روسيا وبيلاروسيا تتفقان على تطوير آلية موحدة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية

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قال وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، إن بلاده وبيلاروسيا تبذلان قصارى جهدهما من أجل تطوير آلية موحدة لمعالجة القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف لافروف - حسبما ذكر تلفزيون "بريكس" اليوم السبت - إن روسيا وبيلاروسيا تعملان سويا من أجل خلق تفاعل سياسي وتجاري واقتصادي مع الدول الواقعة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية.. مشيرا إلى أن مينسك أصبحت عضوا كامل العضوية في منظمة شانغهاي للتعاون، كما أصبحت دولة شريكة في مجموعة البريكس، الأمر الذي يعني إتاحة الفرصة لها للمشاركة في جميع فعاليات المجموعة.

وأكد لافروف أن كلا من منظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة بريكس بالإضافة إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، تعمل بشكل نشط على إنشاء إطار جديد مستقل.. مشددا على أهمية الاجتماع المقرر للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد في شهر ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع على وثائق هامة متعلقة بالأمن، من شأنها تعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة لروسيا وبيلاروسيا.