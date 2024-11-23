دفاع عمرو دياب: "القضية ما فيهاش غنى وفقير الاثنين كانوا بيشتغلوا"

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الفنان عمرو دياب، في اتهامه بالتعدي على الشاب سعد أسامة، وقال المحامي أشرف عيد العزيز، القضية مفيهاش غني وفقير، أنت رايح تشتغل وأنا كمان جاي أشتغل، موضحا أن الشاب تعدى على الفنان خلال أداء عمله بطريقة غير مشروعة.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، وأكد الشاب فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور، فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.