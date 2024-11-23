دفاع الشاب سعد أسامة يطالب عمرو دياب بتعويض 5 ملايين جنيه

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.

وطلب دفاع الشاب سعد أسامة، بتعويض مدني بمبلغ 5 ملايين جنيه، تعويض عن الأذى الذي لحق بالمجني عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات، والشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.