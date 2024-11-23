دفاع الشاب سعد أسامة: عمرو دياب لا تقبل شهادته.. ودفاع الفنان يثبت إهانته

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.

وقال محامي الشاب سعد أسامة، إن الفنان عمرو دياب لا تقبل له شهادة أمام المحكمة وفقا للشرع بعد صفع الشاب سعد أسامة، فيما تحفظ محامي عمرو دياب، واعترضت المحكمة على أسلوب الدفاع.

فيما تقدم محامي عمرو دياب بإثبات تعدي دفاع الشاب على عمرو دياب خلال مرافعته.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.