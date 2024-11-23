دفاع الشاب سعد أسامة: "عمرو دياب ضرب المجنى عليه علشان مش من البهوات"

كتب أحمد حسني

استمعت محكمة جنح التجمع، لمرافعة دفاع الشاب سعد أسامة في اتهام الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه.

وقال محامي الشاب سعد أسامة "عمرو دياب ضرب الشاب بالقلم على وجهه لأنه مكانش من البهوات والبشوات، فضربه على وجهه وهو أمر عظيم".

وأضاف المحامي، أن ادعاء عمرو دياب بتعدي الشاب على الفنان هو أمر غير صحيح، فالشاب اقترب من عمرو دياب وجذبه من جانبه للتصوير معه فقط، وليس الاعتداء عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.