حصاد الوزارات.. التموين: نعمل على بناء شراكات مع السودان لتوفير اللحوم

كتب ـ سيد الخلفاوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

طب القوات المسلحة تنظم المؤتمر الطبى الأول بمشاركة نخبة من الخبراء

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هيئة الدواء: نستهدف توطين الصناعات الدوائية الحيوية لتعزيز الخدمات الصحية

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وزير التموين يشدد على توفير بيئة محفزة لتسهيل التجارة الداخلية لدعم أمن الغذاء

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التنمية المحلية: انتهاء التخطيط التشاركى ببرنامج تنمية الصعيد فى 4 محافظات